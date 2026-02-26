前美军战机教官遭逮 被控未获授权训练中国军方人员

（法新社华盛顿25日电） 美国司法部今天宣布，逮捕一名前空军战斗机飞行员，控称这名飞行员未经授权训练中国军方人员。

美国司法部声明指出，65岁的布朗（Gerald Brown）自2023年12月以来一直留在中国，他近期自中国返美，在印第安纳州被逮捕。

声明表示，布朗被控「在未取得美国国务院所需许可证的情况下，与外国人士共谋，为中国空军飞行员提供战机训练」。

布朗在美国空军服役24年，期间「指挥负责核武投射系统的敏感单位、领导作战任务，并担任多型战斗机与攻击机的飞行教官及模拟器教官」。

布朗于1996年自军中退役，之后担任货机机师。声明指出，他后来成为美国国防承包商，负责训练飞行员驾驶A-10攻击机及先进的F-35战斗机。

据称，他于2023年8月起与苏斌（Stephen Su Bin，音译）洽谈合约。苏斌为中国籍人士，曾因另一起间谍案于2016年起在美国服刑4年。布朗于2023年12月前往中国展开相关训练工作。

美国联邦调查局（FBI）反情报与间谍部门官员罗札夫斯基（Roman Rozhavsky）说：「中国政府持续利用现役与退役美军的专业知识，以强化中国的军事能力。」

他还表示：「这次逮捕行动是警告，FBI及我们的合作伙伴将不遗余力，追究任何与对手合作、伤害我军人员并危及国家安全者的责任。」（编译：徐睿承）