前美军飞官涉训练中国飞行员 将被澳洲引渡回美

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（法新社雪梨23日电） 澳洲总检察长今天表示，他决定将被控非法训练中国军队的前美国陆战队飞官杜甘从澳洲引渡回美。杜甘的家属批评这项决定「不人道」。

澳洲在2022年10月应美国政府要求逮捕杜甘（Daniel Edmund Duggan），美国政府指控他违反武器管制法律。

杜甘被控在离开陆战队后，在2010年到2012年间非法培训中国军方飞行员。杜甘则否认这些指控。

澳洲检察总长德雷富斯（Mark Dreyfus）今天说，杜甘「应该被引渡到美国，就他被指控的罪行面对起诉」。

杜甘的妻子萨芙琳・杜甘（Saffrine Duggan）在声明中说，家属们「感到震惊和彻底心碎」。

她还说，这是「冷酷且不人道的决定，是在耶诞节前做出，政府没有任何解释或理由」。

「我们都害怕可能有很长一段时间见不到他。我的孩子们极其难过。」

杜甘的家人已获告知，引渡将于今年12月30日至明年2月17日之间某个时间点进行。

他曾是一名备受推崇的喷射机飞行员，在美国陆战队服役12年，官拜少校并担任战术飞行教官。

杜甘育有6名孩子，2002年离开美国陆战队，之后移居澳洲并获得公民身分，并在一家名为「捍卫战士塔斯马尼亚」（Top Gun Tasmania）的冒险飞行公司工作。

他的家人还在声明中说，杜甘已入狱26个月。（译者：林沂锋/核稿：陈正健）