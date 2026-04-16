前美陆战队员澳洲上诉失利恐引渡 美控代训中国飞官

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（法新社坎培拉16日电） 退役后赴中国工作的前美国陆战队飞行员杜甘（Daniel Duggan）4年前在澳洲被捕，面临引渡到美国受审，他向澳洲法院提起上诉一案，如今获判败诉。

法新社报导，57岁的杜甘被美国指控，非法训练中国军方飞行员降落航空母舰。他于2022年在澳洲新南威尔斯州奥伦奇镇（Orange）被捕，之后一直被拘押在监。被捕当时他才刚结束在中国近10年的航空顾问一职，返回澳洲居住。

杜甘否认美方提出的指控。就在他被捕的前几天，英国方面也才警告所属数十名退役军事飞行员，不要为一家南非飞行训练学校工作，这所学校正在训练大批中国飞行员，而杜甘10年前曾在这所学校工作。

今天在澳洲法院外，杜甘的妻子沙芙琳（Saffrine）表示对判决感到失望，并呼吁总理艾班尼斯（Anthony Albanese）阻止这起已获批准的引渡案。 她说：「我们的总理可随时推翻这项决定。」

杜甘的律师团表示，是否再提上诉，将有28天考虑时间。

根据美国2017年起诉书，指控杜甘于2009至2012年间，透过南非的一家飞行学校为中国军事飞行员提供训练，涉及违反美国对外军售禁令及洗钱等4项罪名。

杜甘的律师主张，没有证据显示杜甘所训练的中国飞行员，具有军方身分。杜甘方律师曾辩称，引渡的前提是所涉行为在美澳两国皆属犯罪，但当时澳洲并无完全对等的法律。

受训飞行员所属的中国国营航空工业集团（AVIC），后来遭美国制裁，被认定与中国军方有关。

已入籍澳洲的杜甘，于2013年自澳洲移居中国，据传在北京担任「航空顾问」。他的律师先前指出，2014年杜甘遭中国禁止出境，并开始为家人安全感到担忧。

法新社报导，杜甘因寄电子邮件给中国公民苏斌，被美国调查人员盯上。苏斌曾负责招募西方退役军事飞行员来训练中国飞行员，他于2016年在美国被定罪，理由是骇入美国国防承包商电脑系统。（编译：纪锦玲）