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前高官：川普大砍国营媒体预算 中俄将趁虚而入

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（法新华盛顿18日电） 美国川普政府上周强制美国之音等国营媒体逾千名新闻从业人员停职休假。川普首个任期内的高阶官员批评，此举将导致中国与俄罗斯趁虚而入，大肆散播反美宣传和各种假消息。

川普（Donald Trump）14日下令删减美国国际媒体署（U.S. Agency for Global Media，USAGM）近10亿美元的预算，这是他大规模撙节联邦开支的最新举措。

川普首次执政期间曾任职美国国家安全会议（National Security Council）、目前担任自由欧洲电台／自由电台（Radio Free Europe/Radio Liberty）董事会主席的柯蒂斯（Lisa Curtis）说，关闭国营媒体之举形同授人以柄。

柯蒂斯表示：「中国、俄罗斯与伊朗等国家正斥资数以亿计美元，散播反美宣传和假消息。在这种情况下，为何川普政府要自废武功？」

USAGM旗下媒体包括华府在冷战期间为对抗苏联宣传而创立的自由欧洲电台／自由电台，以及为向中国、北韩等新闻自由受限国家提供报导而创建的自由亚洲电台（Radio Free Asia）。

川普下令大砍国营媒体预算后，中国官媒「环球时报」随即声称「谎言工厂」美国之音（VOA）已经难以为继。俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）也称，所谓俄军在乌克兰首都基辅近郊布查市（Bucha）屠城的消息，是美国之音与自由欧洲电台炮制的「假新闻」。

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