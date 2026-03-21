前FBI局长穆勒辞世享寿81岁 曾主导川普「通俄门」调查

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（法新社华盛顿21日电） 前美国联邦调查局局长穆勒辞世，享寿81岁，他曾主导调查美国总统川普卷入的「通俄门」政治风暴，即俄罗斯涉嫌干预2016年美国大选，助川普击败对手胜选。

美国媒体援引家属声明报导，穆勒（Robert Mueller）于昨天深夜过世，但未确切说明他辞世的地点与死因。

消息甫出，川普（Donald Trump）随即在社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文写道：「穆勒刚过世了。很好，我很高兴他死了。他再也无法伤害无辜的人！」

穆勒在美国2001年911事件发生前几天接任联邦调查局（FBI）局长，之后领导该单位长达12年，期间致力强化FBI的反恐任务。

卸任FBI局长后，穆勒被任命为司法部特别检察官，负责领衔调查川普的总统竞选团队是否与俄罗斯共谋，助他2016年当选总统。

穆勒自2017年起在幕后默默进行调查两年，直到2019年7月才现身国会就调查结果作证。川普经常批评这项调查是「政治猎巫」。

穆勒交出约450页的报告，证实俄罗斯特工曾试图干预2016年大选，协助川普击败民主党候选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton），包括以骇客侵入电子信箱帐户。

报告也指出，川普竞选团队利用希拉蕊所受冲击占便宜，但并未刻意与俄方勾结。

根据调查报告，在穆勒调查期间，川普一再想要阻挠他的工作。但穆勒表示，对于川普是否犯下妨碍司法罪，他无法下定论。

穆勒在报告里未断定川普有无构成刑事犯罪，但也说他没有足够信心能证明川普清白。