剑龙化石将于纽约拍卖 恐引古生物学家反弹

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（法新社纽约10日电） 迄今所发现最大的剑龙骨骸化石，预计下周将在纽约拍卖会以数百万美元价格售出，然而此事可能会引起古生物学家反对。

这具距今约有1亿5000万年的剑龙化石自今天起在国际拍卖公司苏富比（Sotheby’s）展出，直到本月17日交付拍卖。

这具巨大的剑龙骨骸被命名为「巅峰」（Apex），高达11英尺（约3.3公尺）、身长近27英尺（约8.2公尺），在同类尺寸的剑龙化石中，被誉为「最完整且最妥善保存」的一具标本。

这类拍卖近年变得更频繁举行，引起古生物学家批评。他们指出，这些化石应该收藏在博物馆或其他公共空间，而非卖给私人竞标者。

苏富比科学及流行文化部门主管海顿（Cassandra Hatton）告诉法新：「这是非常、非常罕见的动物，能找到这个尺寸及完整度的动物（化石），实在令人惊艳。」

2022年5月「巅峰」在古生物学家古柏（Jason Cooper）的私人土地上被发现。苏富比表示他们与古柏合作，从发现、挖掘、修复到进行准备工作、组装架设，他们记录下整个过程，以保证相关工作是以「最高标准与透明度」执行。

谈及拍卖恐龙化石的争议，海顿表示当具有重大科学意义的标本出现在拍卖会上，博物馆通常会找人代替馆方竞标，或者自己参与竞标。

海顿还说，大部分她合作过的竞标者，会在得标后将标本捐赠或出借博物馆，「他们了解这些标本的意义和重要性」。