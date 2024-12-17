加副总理兼财长方慧兰闪电请辞 冲击杜鲁道政府

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（法新社渥太华16日电） 加拿大副总理兼财政部长方慧兰今天递出辞呈，自曝与总理杜鲁道在应对美国总统当选人川普的关税威胁方面意见分歧，对已不得民心的杜鲁道政府带来意料之外的打击。

56岁的方慧兰（Chrystia Freeland）闪电请辞，成了首位公开表示与杜鲁道（Justin Trudeau）意见相左的内阁成员，恐使杜鲁道的总理宝座岌岌可危。

自由党（Liberal Party）领袖杜鲁道在民调中落后他的主要竞争对手、保守党（Conservative Party）党魁博励治（Pierre Poilievre）20个百分点，自9月以来，博励治已3度尝试推翻政府并迫使其提前大选。

方慧兰在致杜鲁道的辞职信中表示，「我们的国家正面临严峻挑战」，她指的是川普计划对加拿大进口商品徵收25%关税。

「在过去几周的时间里，你和我发现我们对于加拿大的最佳前进道路意见分歧。」

方慧兰在信中写道：「周五，您告诉我，您不再希望我担任您的财长，并为我提供另一个职位。几经考虑，我得出结论，对我而言，唯一诚实可行之路是辞去内阁职务。」

公共安全部长勒布朗（Dominic LeBlanc）是杜鲁道核心圈的成员，马上获任命担任少数自由党政府的财政部长。

记者出身的方慧兰2013年首次当选国会议员，两年后自由党掌权后加入杜鲁道内阁，担任贸易部长和外交部长等重要职务，并领导与欧盟及美国的自由贸易谈判。

而她最近的任务是协助领导加拿大面对即将上任的川普政府。作为第一位掌握国家财政大权的女性，她也被认为是杜鲁道的潜在接班人。

杜鲁道上个月飞往佛罗里达州，与川普在海湖俱乐部（Mar-a-Lago）共进晚餐，试图化解关税威胁，但目前还没有迹象表明川普正在改变立场。

方慧兰说，加拿大必须「极其认真地」对待川普的关税威胁。

她警告说，这可能会导致两国打起「关税战」，并表示加拿大在财政方面必须「有备无患」。

她说：「这意味要避免代价高昂的政治花招，这是我们无法承受的。」这显然是对加国最近实行免税假期的谴责，批评者说，这项政策代价高昂，目的是在支撑执政自由党支持率日益下滑的命运。

达尔豪希大学（Dalhousie University）教授滕博尔（Lori Turnbull）说，方慧兰求去是「一场彻头彻尾的灾难」。

她说：「这确实表明杜鲁道面临信任危机，让他的总理之路变得更加困难。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）