加大选民调 保守党落后自由党重返执政希望似消退

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（法新社蒙特娄20日电） 加拿大大选倒数一周，保守党重返执政的希望似乎正在消退。民调显示，选民认为自由党可以更有力地制衡美国总统川普。

川普的贸易战威胁到数万个加拿大工作，而他要让加拿大这个北方邻国成为美国第51州的言论，让保守党曾经有望获胜的选战顿时翻盘。

自由党党魁兼总理卡尼（Mark Carney）表示，他曾领导加拿大和英国这两个七大工业国集团（G7）经济体的中央银行，因此是带领加拿大度过川普经济风暴的理想人选。

卡尼上月取代不受欢迎的杜鲁道（Justin Trudeau）担任总理。

迹象显示，选民对于4月28日投票前的竞选活动相当热衷。

上周电视辩论收视率高于过去选举，而18日提前投票开始的第一天，就有近200万人投下神圣一票。根据加拿大选举局（Elections Canada），这是空前数字。

博内芬特（Christine Bonenfant）在蒙特娄投完票之后告诉法新社，她支持自由党，因为就她看来，自由党「最能对抗川普」并恢复「平静」。

这位退休人士表示，希望这次「重要」选举的投票率冲高。

加拿大即将卸任的国会有5个政党占有席位，但民调显示，本次选举自由党和保守党占优势，其他政党的影响力相对较小。

在这场以如何因应最近怀有敌意的超级大国邻国为主轴的选战中，左翼新民主党（NDP）、魁北克分离主义政党「魁人政团」（Bloc Quebecois）以及绿党（Green Party）苦苦挣扎。

保守党领袖博励治（Pierre Poilievre）以杜鲁道的严厉批评者之姿赢得广泛支持，但杜鲁道的离职、川普的威胁加上卡尼的资历，让这位保守党领袖处于不利局面。

民调持续显示，选民认为，60岁的卡尼最适合带领加拿大度过与美国的贸易战。

根据加拿大广播公司（CBC）民调汇整数据，1月6日，也就是杜鲁道宣布辞职当天，自由党支持率落后保守党24个百分点。

但截至今天，加拿大广播公司民调显示，自由党支持率43.3%，保守党支持率38.4%，显示「卡尼取代杜鲁道」已经改变了选情。

但双方差距还是很小，选情仍有可能朝保守党倾斜。