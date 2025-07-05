加州今年最大野火延烧逾7万英亩 出动数百消防员救火

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（法新社洛杉矶4日电） 美国加州今年以来最大规模野火过去3天来已吞噬超过7万英亩土地，当局已经派出数百名消防员救火，力图控制火势。

「马德雷大火」（Madre Fire）2日在加州中部乡村地区圣路易奥比斯波郡（San Luis Obispo County）爆发。约200人接获疏散命令，数十栋建筑受火势威胁。

根据加州森林防火厅（Cal Fire）今天提供的最新数据，这场野火2日以来已吞噬7万800英亩土地，当局已派出超过600名消防员以及40辆消防车，力图控制火势。

这是加州今年以来最大规模野火；年初，加州就曾遭野火肆虐，当时烧毁洛杉矶大片地区。

这是美国总统川普（Donald Trump）下令削减气候灾害应变相关联邦机构预算及员额后的第一个夏季，受影响机构包含农业部林务署（Forest Service）、国家海洋暨大气总署（NOAA）与联邦紧急事故管理总署（FEMA）。

加州州长纽松（Gavin Newsom）今天指出，过去24小时，加州的联邦土地上新增了15起野火。他呼吁总统川普优先拨款以强化消防资源。

纽松在社群平台X上写道：「川普必须清醒过来，开始提供资金给这些乡村地区的联邦消防员与土地管理团队，而不是帮亿万富豪减税。」

纽松2日指控川普未编列足够经费支持野火防治计画。纽松在记者会上说：「我们需要相称的资源投入，而非空泛口号。」他指出，加州超过50%土地是由联邦政府管辖。