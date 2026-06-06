加州州长初选结果未出炉 川普控舞弊检察官调查

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（法新社洛杉矶5日电） 美国总统川普在未提出任何证据下声称，加州州长初选出现舞弊，加州一名联邦检察官今天表示，他正在调查本周初选涉嫌舞弊的指控。

川普在试图推翻他2020年总统选举败选结果时曾指控选举出现舞弊，他再度质疑这个自由派州选票的公正性。

川普昨天抱怨，加州州长选举已于2日结束，选后两天仍未有明确的结果。

由川普任命的第一助理联邦检察官艾赛利（Bill Essayli）今天表示，他将审查这次投票的执行情形。

艾赛利在社群媒体上写道：「加州的选举系统存在严重的结构性弱点。普遍采行邮寄投票且没有选民身分验证规定，导致舞弊行为难以被察觉或惩罚，从而侵蚀公众信心。」

「我的办公室已在与（联邦调查局）协调下，展开多起选举舞弊调查。我们将依据证据追查到底，并依法全面追究任何违反联邦选举法的行为。」

目前约有2/3的选票完成统计，获川普支持的共和党人希尔顿（Steve Hilton）在加州州长初选中领先，紧追在后的是民主党籍的贝塞拉（Xavier Becerra），另一名民主党人思特尔（Tom Steyer）则落后几个百分点。

得票率前两名的候选人将可进入11月大选。

在洛杉矶市长选战中，共和党籍的普拉特（Spencer Pratt）目前位居第2，看来将在决选中挑战民主党籍现任市长巴斯（Karen Bass），而一名左翼的民主党人则排名第3。

但选务官员表示，这两场选举仍有许多选票尚待统计，结果尚不明朗。

川普昨天强烈抨击加州的程序，且形同宣告他支持的候选人已胜出。

他在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「他们正试图窃取加州州长初选与洛杉矶市长初选，从两位伟大的共和党参选人手中夺走胜利。我们又遇到大量且很晚才寄到的邮寄选票。」

加州选票会邮寄给所有登记选民，只要邮戳日期是在选举日前都有效，这意味着有些选票要到投票站关闭后数日才会送达计票中心。