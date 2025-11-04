加州投票表决 是否重划选区以对抗川普

（法新社洛杉矶4日电） 美国加州选民今天将投票决定是否同意重划选区，如果该提案通过，加州可能会进一步向民主党倾斜。民主党试图推动此事，以抵销总统川普指示别州进行有利共和党的选区划分影响。

民主党籍加州州长纽松（Gavin Newsom）及其盟友希望选民同意暂时重划选区的「第50号提案」（Proposition 50），该提案让民主党有望在明年期中选举的联邦众议院掌控权之争中，在加州多拿5个席次。

他们表示，民主党人这么做只是为了创造公平竞争环境。德州共和党人先前在白宫压力下，通过有利自身政党的选区重划提案，因此可望在明年期中选举多拿5个联邦众议院席次。此举有助共和党维持其在国会的微弱多数地位，这样的优势赋予川普（Donald Trump）相当大的权力。

共和党人士批评民主党的作为是赤裸裸的夺权，将削弱加州共和党选民的影响力。在自由派色彩浓厚的加州，共和党选民的人数远少于民主党选民。

「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）专栏作家巴巴拉克（Mark Barbarak）昨天撰文写道，这次投票是一场「政治墨迹测验」。

巴巴拉克指出：「这究竟是应对（共和党在）德州试图再夺5个国会席次的合理尝试，还是要将加州共和党逼入绝境的残酷策略？」他提到，许多加州选民的看法取决于他们的政治立场。

美国各地选区传统上是根据每10年1次的全国人口普查结果来划分，理论上是为了使选区地图反映当地人口组成。

然而实际上，多数选区划分都是政党的政治决策，因此无论哪个阵营掌权，都能为未来10年的选举制定规则。

加州在共和党籍前州长阿诺史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）执政时，废除了这种党派不公平选区划分的做法，将相关权力交给一个独立的委员会。

如果「第50号提案」今天获得通过，接下来所有选举将采用提案所划分的选区，直到下次进行人口普查，届时独立的委员会将再次决定选区地图。