加强与美方国防合作 瑞典国会通过争议性协议

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（法新社斯德哥尔摩18日电） 瑞典国会议员今天通过一项与美国合作的国防协议。批评者忧心，这项协议可能导致境内部署核武，并招致美军常驻。

对于今年3月结束两个世纪的中立不结盟政策、加入北大西洋公约组织（NATO）的瑞典来说，这项「国防合作协议」（Defence Cooperation Agreement, DCA）可说是重大的一步。

根据斯德哥尔摩与华府当局去年12月签署的协议，美军将可出入瑞典境内的17个军事基地与训练区域，也可以储存武器、军备和弹药。

瑞典国会在讨论近5小时后，以压倒性多数通过这项协议，有266位议员投下赞成票、37人反对、46人缺席。

最主要的反对声浪来自左党（Left Party）和绿党（Green Party），两党阵营主张这项协议应明白点出瑞典将不允许在境内部署核武。

最强烈反对斯德哥尔摩这一步的「瑞典和平与仲裁协会」（Swedish Peace and Arbitration Society）同样表示，瑞典连两届政府在北约申请过程中都坚称，在核武问题上，瑞典将与邻国丹麦和挪威采取相同立场。

协会主席贝尔约（Kerstin Bergea）在投书媒体时表示，「然而，与挪威和丹麦版的国防合作协议不同的是，瑞典版并没有条款禁止把核武带入或放置在瑞典境内」。

瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）政府则坚称协议完全尊重瑞典主权。

国防部长杨森（Pal Jonson）坚称：「瑞典显然是一个主权国家，没有其他国家可以迫使瑞典在瑞典土地上放置核武。」