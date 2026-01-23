加总理驳川普：不靠美生存 两国领导人唇枪舌战

（法新社蒙特娄22日电） 美国总统川普在世界经济论坛（World Economic Forum）指称「加拿大是靠美国才活得下去」，加拿大总理卡尼（Mark Carney）今天针对这番煽动性言论予以反击。

卡尼在魁北克市为新会期发表的全国演说中回应：「加拿大不是靠美国才活得下去，加拿大之所以繁荣，是因为我们是加拿大人。」他同时也肯定两国间「非凡的伙伴关系」。 川普今晚在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文还击，撤回对加拿大加入「和平理事会」（Board of Peace）的邀请。川普设立旨在解决全球冲突的和平理事会，常任席位须支付10亿美元（约新台币316亿元）会费。 一名政府消息人士19日告诉法新社，加拿大不会为了加入该理事会而付费，尽管卡尼曾表示愿意接受加入邀请。

美加两国领导人之间的唇枪舌战，凸显这段盟友关系正趋于紧张。 卡尼今天发表演说前，曾在瑞士达沃斯（Davos）举行的政治与金融菁英论坛上发言，当时他直言不讳地指出由美国主导、基于规则的全球秩序已然「破裂」，获得全场的热烈掌声。 20日的这场演说引发国际舆论高度关注，尽管卡尼未指名道姓，但这番话显然是在针对川普对国际局势造成的混乱影响。 卡尼在达沃斯论坛上表示，像加拿大这样曾经在「美国霸权」时代繁荣发展的中等国家，必须看清现实已然改变，若只是一昧地「顺从」，已无法保护他们免受大国侵略。

川普对此大为光火，并在隔天的演说中对卡尼反唇相讥。川普21日表示：「我昨天看了你们总理的演讲，他显然不怎么感恩。加拿大是靠美国才活得下去的。马克，下次你发表言论前，请记住这点。」