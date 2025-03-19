加拿大与澳洲达协议 开发北极雷达系统

afp_tickers

2 分钟

（法新社渥太华18日电） 加拿大总理卡尼今天宣布与澳洲达成一项价值60亿加元（约新台币1385亿元）的协议，以开发北极雷达系统，并警告说，随着美国优先事项转变，加拿大必须承担更多国防责任。

卡尼（Mark Carney）在加拿大北部的努纳戊特特区（Nunavut territory）首府伊夸努（Iqaluit）宣布上述消息，这是他上周接替杜鲁道出任加国总理以来首次正式出访的最后一站。

卡尼先前表示，美国总统川普领导下的美国，是加拿大「不再能信任」的国家，他将雷达协议视为加拿大维护北极地区主权更广泛努力的一环。

卡尼在访问巴黎和伦敦的回程途中，在伊夸努短暂停留期间表示：「世界正在发生变化。」

他说：「保障加拿大安全的国际机构和规范如今受到质疑。我们盟友美国的优先事项曾与我们密切一致，但已开始发生变化。我们不能也不应该指望他人来保卫我们的国家。」

澳洲是「超视距」（over-the-horizon radar）雷达领域的领头羊，这种先进系统可在广阔范围内持续追踪威胁。

卡尼办公室在宣布这项协议的声明中说：「这种雷达系统的长程监视和追踪威胁能力，将侦测并阻止整个北方地区受到的威胁。」

新系统将取代冷战时期的北方预警系统（North Warning System），这套老化的系统从阿拉斯加到魁北克北部有近50个短程与长程雷达站，没有能力因应现代飞弹威胁。

渥太华当局还将额外投资4.2亿加元，以强化加拿大在极北地区的全年军事存在。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）