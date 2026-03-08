加拿大多伦多两座犹太教堂遭枪击 反对党领袖表震惊

（法新社多伦多7日电） 加拿大多伦多两座犹太教堂昨天深夜遭到枪击，所幸未有人员伤亡。

加拿大反对党领袖，保守党党魁博励治（Pierre Poilievre）今天表示，他对昨天晚间在肖马伊姆犹太教堂（Shaarei Shomayim）与约瑟夫犹太教堂（Beth Avraham Yoseph Synagogues）所发生的枪击事件「感到震惊」，并称犹太社群「正在加拿大遭到攻击」。

警方表示本周已有多起类似事件，已在犹太社区与宗教场所周边加强警力并展开调查。

多伦多与邻近约克（York）地区警方在社群媒体表示，今天午夜前两座犹太教堂遭到枪击，所幸未造成任何人受伤，两起枪击事件目前都在调查。

多伦多警方在社群平台X发文表示：「我们了解此类事件让犹太社群成员深感忧虑。本周多伦多与约克地区的犹太教堂都遭到枪击。」

警方并表示：「随着调查持续进行，我们已在犹太社区、宗教场所与社群机构周边增加警力。」

加拿大广播公司（CBC）报导，2日晚间在北约克的另一座犹太教堂，也传出枪击事件。

加拿大广播公司引述警方说法指出，由于紧张局势升高以及中东战争持续，警方本周稍早已在大多伦多地区增加巡逻警力。