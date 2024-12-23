加拿大总理杜鲁道陷困境 进一步流失党内支持

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（法新社渥太华22日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在执政党自由党内的支持度似乎进一步动摇；过去曾经效忠他的人今天表示，越来越多自由党党团成员希望杜鲁道下台。

最近几天杜鲁道遭受了一连串打击，触发原因是副总理方慧兰（Chrystia Freeland）意外请辞，她为即将上任的美国总统当选人川普（Donald Trump）扬言要对加拿大产品课徵25%关税一事，与杜鲁道发生冲突。

方慧兰在杜鲁道身边工作了近10年之后挂冠求去，意味杜鲁道的阁员首次公开唱反调，这让批评者更加大胆。

渥太华选区议员阿里雅（Chandra Arya）今天告诉加拿大广播公司（CBC），数十名自由党籍议员希望杜鲁道下台。

安大略省多位自由党议员前一天开会讨论杜鲁道的未来，隔天阿里雅接受了媒体采访。

加拿大广播公司、「多伦多星报」（Toronto Star）等多家媒体报导，国会中75位来自安大略省的自由党籍议员，有50多位在昨天会议上宣布，他们不再支持杜鲁道。

当被问及相关报导时，阿里雅表示：「党团成员大多认为，现在是总理下台的时候了」。

魁北克省自由党籍议员豪斯法瑟（Anthony Housefather）今天告诉加拿大广播公司，「总理必须下台」。

豪斯费瑟说：「如果他留任，我们将陷入困境。」他认为，若杜鲁道留任，自由党将在一场等同于对杜鲁道领导权进行公投的选举中受到重创。

杜鲁道在20日更换了1/3的内阁成员。为预定中的2025年10月选举，杜鲁道已经与顾问们一起评估他的未来，但预料这项选举可能更早举行。

如果自由党改变立场，国会再进行一次不信任投票，几乎肯定会导致杜鲁道政府垮台。

杜鲁道于2015年选举胜出上台执政，后来又在2019年、2021年带领自由党赢得两次选举。

但如今他在民调中，落后主要竞争对手保守党溥礼瑞（Pierre Poilievre）20个百分点。（译者：纪锦玲/核稿：陈政一）