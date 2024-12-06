加拿大收紧枪枝管制 增加禁止324款突击武器

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（法新社渥太华5日电） 加拿大今天宣布禁止324款突击武器，并为了鼓励枪枝贩卖店缴交这类武器而给予特赦，收集到的枪炮将送往乌克兰战场。

明天就是加拿大蒙特娄综合理工学院（Ecole Polytechnique de Montreal）反女权攻击事件届满35周年的日子，当时造成14名女性死亡。加拿大政府藉这样的时机宣布上述决定。

加拿大公共安全部长勒布朗（Dominic LeBlanc）在记者会中表示：「我们为了纪念在大规模枪击案中失去的人，而采取枪枝管制行动，并限制正可用来犯下这类可怕罪行的武器取得。」

枪击案在加拿大虽不如美国般常见，但犯罪统计数据显示，过去10年当地暴力枪枝犯罪数量稳定攀升。

根据最新数据，2022年加拿大发生1400起枪击案，相当于平均每10万人当中就有36.7起。

加拿大2020年已禁止1500款突击武器，背景是当年在诺瓦斯科细亚省（Nova Scotia）发生加国史上最致命大规模枪击事件，造成22人丧生。

加上今天新增的项目，加拿大民众不得买卖和进口的枪炮增至1800多型。

加拿大政府也在2025年10月前实施特赦，提供补偿给持有遭禁武器的人，估计有1万4500支已在市面流通的枪枝可能缴回。

加拿大国防部长布莱尔（Bill Blair）表示，政府将与可能仍有相关武器库存的经销商和枪店合作，「好让这些武器离开加拿大并交到乌克兰人手中，…用于对俄罗斯抗战」。