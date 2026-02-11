加拿大校园枪击案 学生：用障碍物堵门等待救援

（法新社多伦多10日电） 加拿大卑诗省坦布勒岭镇一所高中今天发生大规模枪击案，一名女子闯入校园开火，造成9死、数十人受伤。有学生受访时说，他们用障碍物将教室门堵住，等待警察救援。

警方在初步紧急警报中说，枪手是「一名穿着洋装、棕色头发的女性」，还说枪手已经身亡，依伤势来看似乎是自尽。

加拿大皇家骑警（RCMP）指出，这起校园枪击事件共酿成27人受伤，其中两人伤势严重。

加拿大总理卡尼（Mark Carney）表示，这起发生在卑诗省坦布勒岭（Tumbler Ridge）的骇人暴力事件令他感到「心碎」，他已取消原定明天前往德国慕尼黑（Munich）参加安全会议的行程。

幸存的12年级学生奎斯特（Darian Quist）说，起初觉得「应该没什么事」，后来开始收到一些「令人不安」的现场照片，「才意识到事情的严重性」。

奎斯特说，他和同学们用桌子堵住教室门口，在封锁状态中等了两个多小时，直到警方「破门而入」，护送他们离开学校。

警方尚未公布枪手及受害者的年龄资讯。

卑诗省长尹大卫（David Eby）说，这是令人「难以置信」的悲剧。在加拿大，大规模枪击案极为罕见。

加拿大皇家骑警北区指挥官佛洛伊德（Ken Floyd）说：「这是极为艰难且沉重的一天，我们感谢大家配合，警方将继续进行调查。」

佛洛伊德告诉记者，枪手正是先前在紧急警报中描述的那名「女性嫌犯」，但拒绝泄露其身分细节。

坦布勒岭镇地处偏远，位于卑诗省北部洛矶山脉山麓，人口约2400人，距温哥华东北方约1155公里。（编译：刘文瑜）