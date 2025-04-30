加拿大自由党胜选 卡尼：等待我的是艰钜挑战

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（法新社蒙特娄29日电） 加拿大总理卡尼（Mark Carney）今天庆祝所属的自由党赢得联邦大选，但他承认，等待他的是「艰钜」挑战，包括应对美国总统川普和重塑经济。

曾任加国前总理杜鲁道（Justin Trudeau）顾问的瑟克斯（Marci Surkes）告诉记者：「蜜月期将非常短暂。」

卡尼在胜选演说中承认，接下来几个月会很艰难，但他表示，他有带领加拿大走过动荡时期的经验。

自由党击败保守党后，卡尼在渥太华（Ottawa）对欢呼的人群说：「现在是勇敢应对危机的时候了。」

他说：「未来的挑战极为艰钜，如同我们正在经历的这些巨大变化总是令人担忧。我们还有很长的路要走，但我有信心，我对你们有信心，我对加拿大有信心。”」

卡尼首先必须设法应对反覆无常的川普带来的威胁，川普在加拿大大选日再次发文喊话，希望加国成为美国第51州。

他也需要采取行动重塑加国经济，降低对美国这个最大但不再可靠的贸易伙伴的依赖。

这个人口4100万的国家有3/4的出口产品销往美国，而川普徵收的关税，尤其是针对汽车和钢铁业的关税，已经对加拿大经济造成损害。

卡尼在竞选期间说，鉴于川普「试图从根本上重组美国经济」，加拿大将不得不「重塑」自身经济，并警告与美国密切合作的时代已经结束。

卡尼表示必须消除加拿大各省之间的贸易壁垒，并强化与欧洲的关系。卡尼3月接替杜鲁道出任加拿大总理后首次出访欧洲。

川普和卡尼在加国大选前宣布，双方最快将于5月会面讨论贸易关系；两人也预计6月将在加拿大西部举行的七大工业国集团（G7）峰会碰面。

曾任加拿大外长赵美兰（Melanie Joly）幕僚长的前自由党顾问欧贝（Sandra Aube）认为，解决贸易战需要「巨大的努力」。

她说：「加拿大必须在各个层级与美国政府重新深入接触，以了解我们能做些什么。」

重新思考加拿大的国防政策，也是卡尼议程中的优先事项。

他揭露一项雄心勃勃的计画以维护加拿大主权，特别是在北极地区的主权，并减少对盟友的依赖，尤其是美国。

欧贝说：「这一点与经济息息相关，因为数十亿美元的大规模投资，将有利于加拿大的制造业和国防。」

此外，卡尼也不能忽视诸如高昂的生活成本和住房危机等日常问题。由于自由党未能取得国会多数席次，未来推动立法将需争取小党支持。

瑟克斯表示：「这些问题是真实存在，且十分紧迫。」他补充说，卡尼需要任命「新血」加入内阁，以证明他比前任更加关注商业和经济。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）