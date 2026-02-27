加码后逼退Netflix 派拉蒙逆转胜出买下华纳兄弟

（法新社纽约26日电） 在影音串流巨头Netflix宣布不再跟进报价后，华纳兄弟探索的竞购战今确定由川普金主艾里森（David Ellison）的派拉蒙逆转胜出，宣告当代最激烈一场媒体并购大战画下句点。

这项交易将美国有线电视新闻网（CNN）、HBO等一系列媒体资产，纳入由甲骨文（Oracle）大亨、白宫盟友的艾里森家族掌控之下。

Netflix表示，华纳兄弟董事会根据现有并购协议，将派拉蒙的最新出价列为「优位提案」（Superior Proposal），决定「不跟进派拉蒙」的报价。

Netflix在声明中说：「我们谈判的这项交易，原本可为股东创造价值，且有明确的监管审查通过路径。然而，我们一直秉持纪律，若要追上派拉蒙最新报价，这桩交易在财务上就不再有吸引力，因此我们决定不再跟进出价。」

在Netflix没有提出反制出价后，华纳兄弟探索（Warner Bros Discovery，含华纳兄弟影业与HBO Max平台）董事会如今有权中止与Netflix的协议，转而与派拉蒙进行后续收购。

华纳兄弟股东原定于3月20日就Netflix协议进行投票，如今焦点将转向争取股东通过派拉蒙的合并案。

派拉蒙23日提出加码报价，是这场白热化竞购战的最新进展，更引起白宫关注，总统川普强调自己对结果有所影响。

甲骨文创办人赖瑞艾里森（Larry Ellison）是派拉蒙执行长、好莱坞制片人艾里森之父，在其子收购派拉蒙及现在争取华纳的过程中，提供主要资金支持。

只要取得监管机关核准，派拉蒙将不仅拥有华纳兄弟与HBO，还将掌控多个热门有线电视频道，包括美国有线电视新闻网（CNN）、时代华纳（Time Warner）旗下透纳广播系统（TBS）和所属透纳电视网（TNT）等，将为正努力因应观众口味与科技剧变的娱乐产业带来版块大变动。