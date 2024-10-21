加纳利群岛人示威 要求限制旅游业

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（法新社西班牙马斯帕洛马斯20日电） 数以千计示威民众今天挥舞旗帜，走上西班牙加纳利群岛（Canary Islands）街头，要求限制大众旅游业。他们认为，大众旅游业正在压垮这个大西洋群岛。

示威者以「加纳利群岛有极限」的口号为诉求，中午开始在7个主要岛屿的旅游热点游行。

抗议者聚集在大加纳利岛（Gran Canaria）马斯帕洛马斯（Maspalomas）一座会议中心外、富埃特文图拉岛（Fuerteventura）唯一的水上公园以及田尼利夫岛（Tenerife）西南端「美洲海滩」（Playa de las Americas）的夜生活区。

他们挥舞加纳利群岛白、蓝、黄旗帜，高喊口号、吹着口哨，缓缓经过坐在「美洲海滩」户外露台的游客，接着在海滩上集合。

在遮阳伞下日光浴床上的游客注目之下，他们高喊：「这个海滩是我们的。」

在此之前，群岛各地城镇广场4月举行大规模示威，抗议大众旅游模式以牺牲环境为代价迎合投资者，导致本地居民失去房子，被逼得从事不稳定的工作。

发起今天示威活动的环保组织Ben Magec-Ecologists in Action发言人雷耶斯（Eugenio Reyes Naranjo）在大加纳利岛告诉法新社：「旅游业正为加纳利群岛带来贫困、失业和苦难。」

示威者高举写有「加纳利群岛是非卖品」和「受够了」的标语，呼吁限制游客数量，打击度假公寓，并限制他们所说的不受控制的开发。