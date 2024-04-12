加萨战争未歇、伊朗扬言报复 以色列提高戒备

3 分钟

（法新社加萨走廊11日电） 以色列本月在叙利亚发动攻击，造成两名伊朗将领丧命后，其宿敌伊朗扬言报复；与此同时，以色列在加萨针对哈玛斯（Hamas）的战争仍持续进行，让以色列处于警戒状态。

数天前，以色列加强防空并暂停让作战部队休假，如今，美国也警告在中东紧张局势升级之际，伊朗或与其结盟团体可能发动攻击。

美国总统拜登昨天表示，伊朗「威胁将对以色列发动重大攻击」，尽管以色列在加萨的军事行动导致外交关系紧张，华府对其最大区域盟友的支持仍「坚若磐石」。

以色列4月1日发动攻击，摧毁伊朗驻大马士革领事馆建筑，并造成7名伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）死亡，包括两名将领，招致各界广泛谴责。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）昨天警告，以色列「必须受到惩罚且将受到惩罚」。而数天前，他的其中一名顾问说，以色列大使馆「不再安全」。

以色列外交部长卡兹（Israel Katz）马上在社群媒体网站X上回应，「如果伊朗从其领土发动攻击，以色列将做出回应并攻击伊朗」。

拜登表示，他已告诉以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），「在抵御伊朗与其代理人的这些威胁上，我们对以色列安全做出的承诺是坚若磐石的」。

五角大厦表示，美军中央司令部（US Central Command）司令库里拉（Michael Kurilla）今天在以色列与以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）讨论局势。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在记者会上说，「我们已警告伊朗」，但没有提供详细说明。

尼坦雅胡访问以色列中部一处空军基地时提到以色列四面楚歌。根据总理办公室发布的声明，尼坦雅胡说：「我们正陷入加萨战争之中，战事仍持续全面展开…但我们也准备因应来自其他领域的挑战。」