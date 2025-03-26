动武或谈判？ 川普如何应对伊朗核计画成焦点

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（法新社华盛顿25日电） 短短几天内，美国总统川普先是提议与伊朗对话，随即轰炸德黑兰扶植的叶门叛军。川普政府要求伊朗废除其核计画的同时，也给予了更多弹性。

法新社报导，多年来，川普一直以武力作为逼迫对手重返谈判桌的手段。

但在伊朗问题上，部分观察人士认为，与其说川普此举是一种策略，实际上这会传达混乱的讯息。真正的辩论点在于这位经常打破常规的总统将如何应对美国近半个世纪以来的对手。

一名西方国家外交官表示：「川普政府内部在伊朗问题上存在许多矛盾。这种状况迟早会面临紧要关头。」由于事涉敏感，这名外交官要求匿名。

川普本月7日表示，他已致函伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），提议就伊朗备受争议的核计画进行谈判，他也同时警告，伊朗若拒绝对话，美方可能采取军事行动。美国盟友以色列也曾做出这类威胁。

川普在第1个任期内撕毁前总统欧巴马（Barack Obama）2015年与伊朗签署的核协议，今年他重返白宫后，旋即宣布对伊朗恢复「极限施压」政策，但他也曾公开表示，实际上他并不愿意这么做。

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）最近接受前福斯新闻台（Fox News）节目主持人卡尔森（Tucker Carlson）访问时暗示要与伊朗妥协。卡尔森是保守派专家，反对军事干预主义，还曾在川普首个任期内劝他不要对伊朗采取军事行动。

魏科夫说，川普提出了1项「查核计画」，以证明伊朗无意发展核武，这与欧巴马获得欧洲盟友支持的协议内容一致。

川普的国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）不久后表示，目标仍然是「全面废除」伊朗核计画。

伊朗坚称未寻求制造核弹，但美国情报部门认为，一旦伊朗决定制造核弹，很快就能做到。

支持和平解决方案的「国际危机组织」（International Crisis Group）成员瓦艾斯（Ali Vaez）表示，对伊朗来说，透过极限施压方式来终结核计画是行不通的。

瓦艾斯说，魏科夫和总统本人「在意识形态上并不反对与伊朗达成互利协议」，但华府似乎没有其他人赞成这样做。

瓦艾斯指出，川普身为主要决策者，并没有展现出对伊朗的关注，而魏科夫早已分身乏术，因为他还要负责加萨走廊和乌克兰战争的谈判。

鉴于川普的过往纪录，包括在2020年下令击杀伊朗革命卫队指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani），哈米尼将很难接受与川普谈判的选项。

中东研究所（Middle East Institute）资深研究员瓦坦卡（Alex Vatanka）则对外交手段抱持较乐观的态度。他说，伊朗甚至可以寻求川普青睐的协议，例如在面临多年制裁后同意购买美国商品。