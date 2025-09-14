匈牙利挡乌克兰入欧盟 波兰控政治勒索

（法新社基辅13日电） 波兰外交部长西科尔斯基（Radoslaw Sikorski）今天指控匈牙利，藉由阻挠乌克兰加入欧洲联盟（EU），对欧盟进行政治勒索。

乌克兰在2022年2月俄罗斯入侵后数日申请加入欧盟，但由于匈牙利亲克里姆林宫总理奥班（Viktor Orban）行使否决权，入盟谈判始终无法推进。

西科尔斯基在基辅一场会议上表示：「你可以拿双边问题来勒索整个欧盟，但这是有限度的。我们认为匈牙利已经超出了合理范围。」

匈牙利与乌克兰近月关系跌至新低，双方互指从事间谍活动、驱逐外交官，布达佩斯还对多位乌克兰官员实施旅行禁令。

乌克兰欲推进入盟进程，须在数十个阶段中获得所有成员国一致同意。

乌克兰主管欧洲整合的副总理卡奇卡（Taras Kachka）表示，基辅将继续与布达佩斯保持对话。

「尽管他们就我们加入欧盟前景的公开言论如此，我们还是不会放弃他们。」

卡奇卡本周稍早曾访问匈牙利，会晤匈牙利外交部长西亚尔托（Peter Szijjarto）。

访问结束后，西亚尔托再次重申匈牙利反对乌克兰加入欧盟，并表示，匈乌关系的未来完全取决于基辅。

但卡奇卡仍希望最终能够软化匈牙利的立场。

「我希望我们能说服他们…不是要改变，而是要调整他们的方法。」