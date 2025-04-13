匈牙利示威者上街 抗议政府打压LGBTQ权益

afp_tickers

3 分钟

（法新社布达佩斯12日电） 上万名匈牙利民众今天身穿灰色衣物、挥舞灰阶旗帜、手持讽刺标语走上街头，以一片灰色人海挖苦总理奥班对LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）权利与多元性的打压。

抗议者高举的标语写着「千篇一律才够潮」、「审查万岁」等讽刺语句，矛头直指奥班（Viktor Orban）的民族主义政策。

今天的集会由规模不大的双尾狗党（Two-tailed Dog Party, MKKP）发起，回应奥班的「青年民主党」（Fidesz）主导的国会以骄傲大游行可能对儿童有害为由，通过法律来禁止一年一度的同志游行活动。

这项在国会快速通关的立法，同时允许当局对出席或筹备这类活动的人开罚，并动用脸部辨识工具来指认潜在的违法者。

根据法新社记者团队的报导，超过1万人参加这场在布达佩斯（Budapest）举行、以幽默方式传达严肃诉求的示威行动。他们挥舞着灰色旗帜，包括被转成灰阶的彩虹旗，主张「灰色骄傲」（Gray Pride）。

一名抗议人士向法新社表示：「看看这些现在穿着灰色系衣服的人，这正是所谓『一致性』的模样。」

他还说：「这当然是说反话。我们并不希望人人都是一个样子。」

另一名抗议者说，「幽默能揭穿荒谬」，并表示，这场集会以低调态度回应近期的情势发展，并「藉此回应一个过于自以为是的政权」。

奥班2010年重新掌权以来，匈牙利通过一系列法律都因限缩匈牙利性别与性少数群体的权利，而饱受国内与欧洲联盟的强烈批评。

匈牙利国会这个月14日将表决一项宪法修正案，用以加强禁止同志游行的法律依据。

最新的各项举措已经在匈牙利引发抗议潮，每周二都有数以千计的民众在首都封锁桥梁，要求撤销禁止同志游行的法律。

同志游行主办单位表示，他们仍计划于6月28日举行本年度的游行。约有10多位欧盟议员表态将出席该活动。