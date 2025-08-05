北印度暴洪冲毁喜马拉雅山村 至少4死

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（法新社印度德哈拉丹5日电） 印度北阿坎德邦喜马拉雅山区今天遭豪雨侵袭，引发土石流和暴洪，冲毁1座山谷和1个村庄，已知至少4人罹难，且恐有多人下落不明，当局已紧急部署救援队至灾区。

印度媒体转播的画面显示，北阿坎德邦（Uttarakhand）达拉利（Dharali）地区有数层楼的公寓被汹涌泥流冲走。

新德里电视台（NDTV）报导，克希尔甘加河（Kheer Ganga river）集水区山洪暴发，滚滚洪流朝向达拉利村奔腾而去，沿途冲走许多房屋，景象骇人。目击者上传社群媒体的影片可听见民众的惊呼尖叫声。

北阿坎德邦警局上传村落遭大水肆虐的照片，并呼吁民众远离河岸，「鉴于这起事件，每个人都应该与河流保持安全距离。务必确保你自己、孩童和动物远离河岸。」

邦长达米（Pushkar Singh Dhami）表示，已根据「战时编制」部署救援团队。

印度军方表示，最早出发的救援队已抵达灾区。军方指出：「达拉利遭到大规模泥流侵袭…大水夹带瓦砾残骸，迅速冲毁村落。」

达米表示，突如其来的强降雨引发暴洪，造成严重损害，「令人极度悲伤和担忧」。

印度气象局（India Meteorological Department）对当地发布红色警戒，并在北阿坎德邦偏远地区记录到约210毫米的「豪雨」（extremely heavy）雨量。

印度6月至9月雨季期间常有致命洪水和山崩。专家表示，气候变迁加上都市化导致其发生频率和严重程度持续升高。