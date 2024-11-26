北极圈故乡不下雪 耶诞老人好担心

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（法新社芬兰罗文尼米26日电） 随着耶诞节的脚步日渐接近，耶诞老人的工作进入紧锣密鼓的忙碌阶段。但是气候暖化导致他位在北极圈的老家下雪量不足，就连耶诞老人都十分担心。

芬兰北部拉普兰区（Lapland）的罗文尼米镇（Rovaniemi）往年此时都会被皑皑白雪覆盖，成为如梦似幻的银白世界。自1980年代以来，这个北极圈小镇一直以耶诞老人「真正」的故乡自居，并藉此吸引游客造访。

但是记者近日走访当地，发现天色阴沉，降下倾盆大雨，而且气温来到摄氏2度，明显高于冰点。

当地的1名耶诞老人受访时说，「还好我的驯鹿会飞，所以问题不大。」这名身穿红袍、头戴红帽的白胡子老者结束整天招待大人小孩的行程后，终于可以歇脚。

但是他接着说，「我们看得出来，气候变迁是真实存在的，而且正对驯鹿造成影响。气候变迁正影响北极圈本地的生活」。

牧人告诉法新社，冬天变得更温暖、也更难预测，导致驯鹿难以挖掘它们的主食苔藓和地衣。由于冰雪融化后再度结冻，苔藓被埋入日益厚实的冰层底下。

报导指，在气候变迁影响下，北极圈的暖化速度比地球上其他地方更加快速。根据芬兰科学家2022年发表在「自然」（Nature）期刊的研究，北极圈的暖化速度几乎是其他地方的4倍。

人类燃烧化石燃料，导致全球气温升高，也让近年全球各地诸如洪水、干旱等气候灾难更为剧烈。

今夏才刚经历创纪录高温的拉普兰区，数周前在乌茨约基（Utsjoki）记录到11.1度的气温，打破1975年记录到的11.0度，刷新11月最高温纪录。

尽管天空灰暗，在耶诞节来临前，罗文尼米镇耶诞老人村（Santa Claus Village）的耶诞老人邮局仍忙碌不已，戴着红帽的「耶诞精灵」忙着给堆积如山的信件贴上邮票并分类整理。

担任「邮局精灵」长达20年的穆斯托南（Heidi Mustonen）说，12月邮局每天都得处理大约3万封信。耶诞老人每年会收到逾50万封信，而且每封信都会被打开阅读。

许多人会在信中列出愿望清单，大人小孩也都会与耶诞老人分享担心、害怕、期望和喜悦等心情，还有人附上亲手画的图或是小礼物。

穆斯托南说：「和平是许多人今年的愿望。」

尽管耶诞老人村弥漫温馨快乐的氛围，但是穆斯托南真心期盼天降瑞雪，给大地换上纯白的新衣。她说：「如果可以，我们会让各地降下白雪。可惜我们只是邮局精灵。」