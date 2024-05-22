北极战略要地有私人土地待售 挪威忧中国人出手买下

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（法新社奥斯陆21日电） 北极地区战略要地斯瓦巴群岛（Svalbard archipelago）最后一块私人土地即将出售，很可能吸引中国注意，引发挪威当局的关切。

如果拿得出3亿欧元，有兴趣的买家就可以出手把斯瓦巴西南偏远、占地60平方公里的Sore Fagerfjord地产买下来。

代表卖方的律师凯林斯塔（Per Kyllingstad）说：「这是斯瓦巴最后一块私人土地，据我们所知，也是全世界高北极（High Arctic）最后一块私人土地。」

他告诉法新社：「中国人自然是潜在买家，因为他们长久以来对北极和斯瓦巴都展示出实际的兴趣。」他进一步表示，他曾收过来自中国「有兴趣的具体迹象」。

在急于保障自身主权下，挪威不会眼睁睁看着Sore Fagerfjord落入外国人之手，尤其是中国人之手。挪威情报单位已说，中国对挪威构成的国安威胁仅次于俄罗斯。

挪威司法部长因此下令地主取消这项计画中的买卖。

贸易工业部长麦尔赛斯（Cecilie Myrseth）告诉法新社：「没有挪威当局批准，这块土地就不能卖。」她还说，没有挪威当局批准，「也不可能就这块地举行谈判」。