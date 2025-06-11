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北爱尔兰两男涉企图性侵少女掀暴动 抗议者丢汽油弹

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（法新社英国巴利米纳10日电） 北爱尔兰巴利米纳镇（Ballymena）今天连续第2晚发生暴力冲突，原因是两名青少年因涉嫌企图性侵一名年轻女孩被捕，引发「具种族主义动机」的攻击事件。

法新社记者报导，数以百计的抗议群众走上巴利米纳街头，其中许多人蒙着面罩，丢掷汽油弹、瓶罐与砖块，警方则是使用水炮回应。

巴利米纳镇位于贝尔法斯特（Belfast）西北方约48公里处，当地有一个地区部署了大量警力。抗议群众放火焚烧一辆车辆与路障。法新社记者目击，警方也发射塑胶子弹驱散群众。

夜幕降临时，巴利米纳镇的群众开始散去，但仍有一小群人在镇中心游荡。当地媒体报导，抗议群众也堵住贝尔法斯特的道路。

昨天晚间，巴利米纳镇一个社区为7日据称严重的性侵案举行守夜活动后，爆发了第一晚的暴动。

助理警察局长韩德森（Ryan Henderson）今天说：「这起暴力事件显然具有种族动机，目标锁定我们的少数族裔社区与警察。」

他在记者会上说：「这完全是种族主义暴行，任何试图将此事合理化或解释成其他原因的说法都是错误的。」

巴利米纳镇人口主要是移民，今天一整天局势依旧十分紧绷，居民称现场情况「令人害怕」，并跟法新社说涉案人士将目标锁定「外籍人士」。

根据当地媒体报导，遭警方指控企图性侵一名少女的两名青少年昨天出庭，他们要求提供一名罗马尼亚口译员。

警方说，这场骚乱是从蒙面人士「脱离守夜活动，开始设置路障、囤积投掷物并攻击房屋」开始爆发。

北爱尔兰警务处（Police Service of Northern Ireland）表示，民宅与店家都遭受攻击，警方正在调查「仇恨攻击」事件。

警方表示，安全部队也遭受「持续攻击」，遭暴徒丢掷汽油弹、烟火与砖块，造成15名员警受伤，其中有些需要送医治疗。

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