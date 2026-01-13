北约与格陵兰拟加强防务合作 维护地区安全

afp_tickers

5 分钟

（法新社格陵兰首府努克12日电） 美国总统川普日前再度暗示不排除以武力夺取丹麦自治领地格陵兰，北大西洋公约组织（NATO）与格陵兰政府今天表示，双方有意加强防务合作，以维护该地区安全。

川普多年来一直主张要购买或并吞这座北极岛屿，昨天再度扬言美国「不论用什么方式」都会取得格陵兰。

格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）今天表示，格陵兰的安全与防务「属于北约」这个由美国主导、共有32个成员国的军事联盟。

格陵兰的联合政府在声明中指出：「所有北约成员国，包括美国在内，都对格陵兰的防务有共同利益。作为丹麦王国的一部分，格陵兰是北约成员，因此格陵兰的防务必须透过北约进行。」

尼尔森说，他的政府将确保格陵兰及周边地区的防务发展，并在与北约密切合作、与包括美国在内等盟友对话及与丹麦合作下推动相关工作。

北约秘书长吕特（Mark Rutte）今天也说，北约正就加强北极地区安全「研拟下一步措施」。

北约外交官指出，一些成员国已提出在这个地区展开新任务的构想，但目前尚无具体提案。

川普坚称格陵兰必须纳入美国版图，说这块丹麦自治领土对美国国家安全至关重要。

格陵兰拥有大量尚未开发的资源，包括科技产业的稀土矿物。

在格陵兰首府努克（Nuuk）街头，不少居民对记者说，他们日益感到担忧。

35岁的宾则（Nuunu Binzer）说：「川普第一次说想买下我们时，我们还笑他，但现在，他的态度更加强硬了。」

丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）警告，美国若对格陵兰发动武装攻击，将意味着北约的终结。

为了安抚华府，哥本哈根已对该地区安全进行大幅投资，并在2025年编列约900亿丹麦克朗（约新台币4427亿元）的预算。

人口约5.7万的格陵兰也设有一座美军基地。

吕特指出，丹麦对美军在岛上扩大驻军并无异议。根据1951年签署、2004年更新的条约，美国若想派遣更多部队，只需通知丹麦即可。

丹麦也在外交层面展开行动，丹麦与格陵兰代表预计将在本周会晤美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）。根据美国与丹麦媒体报导，他们预计14日在华府会面。

丹麦外长拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天在社群媒体发布与格陵兰外长莫茨费尔特（Vivian Motzfeldt）会面的照片。

根据报导，丹麦希望在与美国代表会面前，能与格陵兰领导人展现团结一致的立场。

丹麦媒体上周报导，丹麦与格陵兰国会议员就如何与华府谈判，举行了一场气氛紧张的视讯会议。

面对川普一再发出的威胁，尼尔森在声明中表示：「我完全理解大家会感到不安。」

他的政府强调，在「任何情况下」，都无法接受美国接管格陵兰。

民调显示，格陵兰人民强烈反对成为美国的一部分。

尼尔森在社群平台领英（LinkedIn）写道：「我们是一个能自行做决定的民主社会，而我们的行动是以国际法为依据。」（编译：刘文瑜）