北约峰会华府登场 加码军援乌克兰防空系统

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统拜登今天宣布一项援助乌克兰的重要防空包裹计画，然而他是否能继续在政坛生存的疑虑，为在华府登场的北大西洋公约组织（NATO）峰会蒙上阴影。

北约在华府举行3天的盛大仪式，纪念北约成立75周年，这个由32国组成的军事联盟的领袖，期望能展现他们对抗俄罗斯的决心。

但有关拜登是否适合执政的疑虑恐主导这次峰会。81岁的拜登上月与挑战者川普辩论的表现挨批为灾难性，正面临着要他退出竞选连任的呼声。

拜登为北约峰会揭开序幕时，宣布华府将再提供乌克兰一套爱国者（Patriot）防空系统，期望能将焦点重新集中在美国的坚定立场。

拜登在1949年北约创始条约签署场地的仪式上表示：「这场战争结束时，乌克兰仍将是一个自由独立的国家。俄罗斯不会获胜。对于欧洲、对跨大西洋共同体，乃至于全世界而言，这都是一个关键时刻。」

美国承诺将提供一套爱国者防空系统外，德国与罗马尼亚已提供两套新的爱国者系统，荷兰也表示正在组合其他盟国的零件，再提供给乌克兰。

拜登在与其他领袖发布的联合声明中说，防空系统「将有助于保护乌克兰城市、平民与军人」，又说他们未来几个月将运出数十个短程系统。

俄罗斯挥军入侵乌克兰已两年半，近几个月来，乌克兰一直呼吁再提供7套爱国者防空系统，以协助防御俄罗斯的毁灭性攻击。

俄罗斯昨天攻击基辅一座儿童医院，残酷地暴露了这个饱受战火蹂躏的乌克兰，容易遭受莫斯科的飞弹攻击。

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）敦促北约成员国继续支持基辅，并警告如果俄罗斯打赢战争，将对北约构成「最大风险」。

史托腾柏格说：「这场战争的结果将形塑未来数十年的全球安全。现在是捍卫自由与民主的时候了，这个地点就是乌克兰。」

在北约寻求展现团结与力量时，各界对联盟中最有权势领袖的政治前途产生怀疑。

拜登上月与川普举行电视辩论时表现不佳，引发各界对他缺乏心智敏锐度与对他身体健康的担忧，但拜登目前仍顶住党内部分人士要求他退选的压力。

北约的欧洲成员国正在紧张地关注，川普是否可能在11月大选后重返白宫。

川普跑竞选活动时扬言，将破坏北约自二战后成立以来一直支撑着联盟的互相自卫原则。

川普在他的「真实社群」（Truth Social）网站上发文坚称，他在任内迫使欧洲国家增加国防开支，「让北约再度变得可行」。川普声称：「如果不是我当总统，现在可能就不会有北约。」

他说，他现在希望华府的欧洲盟友，能提供更多经费援助乌克兰，减轻美国的负担。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天抵达华府，敦促「美国与欧洲做出果断行动，这些行动将能加强我们战士的战力」。

克里姆林宫表示，正在「密切关注… 峰会上的谈话，以及将做出并记载下来的决定」。