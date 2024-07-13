北约峰会宣言谴责向俄出口武器 北韩怒批为非法文件

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔13日电） 北韩国营媒体今天报导，北大西洋公约组织（NATO）在近日峰会宣言中谴责北韩向俄罗斯出口武器，平壤当局对此予以最强烈的谴责与反对，称这是「非法」文件。

北约国家领袖本周发布联合宣言，谴责北韩透过向俄国「直接提供军事支援」，「助长俄罗斯对乌克兰的侵略战争」。北约领袖也对中国向俄罗斯提供国防工业支持「深表关切」。

平壤当局一再否认向俄国运送武器的指控，但今年6月，北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）签署一项协议，提到双方承诺如果遭遇攻击，将向对方提供军事援助。

北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩外务省对北约宣言「予以最强烈的谴责与反对」。

报导引述外务省发言人说法指出，这份宣言「鼓吹新冷战与全球范围的军事对抗」，因此需要「新的反制力量与模式」因应。

在北约峰会场边，南韩与美国本周也签署为朝鲜半岛部署整合吓阻系统的指导准则，以对抗北韩的核子与军事威胁。

南韩总统府表示，南韩与美国将举行联合军演，协助落实刚宣布的指导准则，确定在朝鲜半岛与周围地区部署美国核资产，以吓阻并回应北韩可能发动的核子攻击。