北约秘书长：成员国同意提供乌克兰更多空防系统

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（法新社布鲁塞尔19日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）今天指出，在乌克兰急迫请求提供先进装备来对抗俄罗斯攻击后，北约成员国已同意提供基辅更多空防系统。

史托腾柏格与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）视讯通话后表示：「北约成员国国防部长已同意增强和进一步提供军事援助，包括更多空防系统。」

他说：「北约已规划整个联盟现有能力，有一些系统装备可以提供给乌克兰。」「所以我预期，很快就会宣布对乌克兰提供新的空防能力。」

俄罗斯近几周增强对基础设施攻击，让乌克兰难以招架，已紧急吁请提供支援的西方国家供应更多空防系统。

基辅持续请求提供更多美制爱国者系统，这种空防系统有能力击落俄罗斯极音速飞弹。

史托腾柏格指出，北约国家库存中有爱国者和法义合作的SAMP/T空防系统，可以提供给乌克兰。

但他未说明在这次会议中，北约成员国防长是否已做出坚定承诺。

德国本周稍早宣布将再供应乌克兰爱国者空防系统，此前已提供过2次。

官员表示，美国、德国、荷兰、西班牙、希腊、罗马尼亚和波兰等北约成员国具备爱国者空防系统。

美国国会明天将就拖延已久的610亿美元援助乌克兰案进行表决，盟国希望能重新恢复华府对乌军援。（译者：徐睿承）