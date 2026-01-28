北韩劳动党全代会将召开 将公布下阶段核威慑计画

（法新社首尔28日电） 北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩领导人金正恩宣布，北韩发展核武库的下一阶段计画，将于即将召开的执政党劳动党全国代表大会上对外公布。

北韩中央通信社报导，金正恩昨天视察弹道飞弹试射时表示，这次全代会「将阐明进一步加强北韩核战争威慑力的下一阶段计画」。

北韩将在未来几周内举行具里程碑意义的劳动党全国代表大会，这将是5年来首次召开。

北韩中央通信社指出，金正恩在北韩高阶官员陪同下，视察了一款「大口径」多管火箭发射系统的试射，共发射了4枚飞弹。

金正恩坦言，火箭发射系统的开发并非「一帆风顺」，但昨天的试射「对于提升我国战略威慑力的效能」具有「重大意义」。

金正恩表示，这些火箭「击中」358.5公里外海域的「目标」。

日本时事通信社（Jiji Press）引述防卫省消息人士说法报导，这些弹道飞弹射向日本海，有两枚飞弹落在日本专属经济区外。

金正恩说：「这次试射的结果与意义，将对企图挑起与我方发生军事对抗的势力造成极度精神痛苦，并构成严重威胁。」

共同社报导，东京方面谴责平壤昨天的飞弹试射，称这违反了联合国安全理事会决议，对这个地区与日本的和平与安全构成威胁。