The Swiss voice in the world since 1935

北韩官媒画面显示 金正恩悼念援俄阵亡士兵

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社首尔1日电） 北韩官方媒体画面显示，北韩领袖金正恩悼念协助俄罗斯攻打乌克兰的北韩阵亡士兵，他们的棺木都覆上国旗。与此同时，南韩国防部今天表示，目前尚未发现北韩进一步派兵的迹象。

在已逾3年的俄乌战争中，拥有核武的北韩已成为莫斯科主要盟友之一。北韩送出数以千计士兵与满载武器的货柜，协助俄罗斯将乌克兰军人赶出库斯克州（Kursk）。

南韩国会议员李成权（Lee Seong-kweun）引述首尔情报机构资讯表示，约有600名北韩士兵在为俄罗斯作战时阵亡，另有数以千计人受伤。

北韩国营中央电视台（Korean Central Television）播出金正恩悼念阵亡士兵的画面。这是6月29日在平壤活动的一部分，俄罗斯文化部长柳比莫娃（Olga Lyubimova）也有出席。

这场活动也纪念两国签署包含共同防御条款的军事协议1周年。

从画面中可看到金正恩在遗体归还仪式中，为阵亡北韩士兵棺木覆旗；北韩与俄罗斯的与会者在观看仪式时泪流满面。

影片还展示1张据称是金正恩亲笔撰写的文件照片，图说称他于2024年底「批准解放库斯克州的作战计画，并向特殊作战部队下达攻击令」。

金正恩带着青春期的女儿金朱爱（Kim Ju Ae，音译，又译金主爱）出席仪式，许多分析家普遍认为她可能是金正恩的继任者。

北韩直至今年4月才证实派军支援俄罗斯，并承认有士兵阵亡。

南韩国防部今天表示，目前「没有迹象」显示北韩准备派兵赴俄，北韩正值夏季训练期，一些前线部队也正在参加年中演习。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
54
57 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
18
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团