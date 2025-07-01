北韩官媒画面显示 金正恩悼念援俄阵亡士兵

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（法新社首尔1日电） 北韩官方媒体画面显示，北韩领袖金正恩悼念协助俄罗斯攻打乌克兰的北韩阵亡士兵，他们的棺木都覆上国旗。与此同时，南韩国防部今天表示，目前尚未发现北韩进一步派兵的迹象。

在已逾3年的俄乌战争中，拥有核武的北韩已成为莫斯科主要盟友之一。北韩送出数以千计士兵与满载武器的货柜，协助俄罗斯将乌克兰军人赶出库斯克州（Kursk）。

南韩国会议员李成权（Lee Seong-kweun）引述首尔情报机构资讯表示，约有600名北韩士兵在为俄罗斯作战时阵亡，另有数以千计人受伤。

北韩国营中央电视台（Korean Central Television）播出金正恩悼念阵亡士兵的画面。这是6月29日在平壤活动的一部分，俄罗斯文化部长柳比莫娃（Olga Lyubimova）也有出席。

这场活动也纪念两国签署包含共同防御条款的军事协议1周年。

从画面中可看到金正恩在遗体归还仪式中，为阵亡北韩士兵棺木覆旗；北韩与俄罗斯的与会者在观看仪式时泪流满面。

影片还展示1张据称是金正恩亲笔撰写的文件照片，图说称他于2024年底「批准解放库斯克州的作战计画，并向特殊作战部队下达攻击令」。

金正恩带着青春期的女儿金朱爱（Kim Ju Ae，音译，又译金主爱）出席仪式，许多分析家普遍认为她可能是金正恩的继任者。

北韩直至今年4月才证实派军支援俄罗斯，并承认有士兵阵亡。

南韩国防部今天表示，目前「没有迹象」显示北韩准备派兵赴俄，北韩正值夏季训练期，一些前线部队也正在参加年中演习。