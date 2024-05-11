北韩将部署新型多管火箭发射器 提升炮兵作战能力

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（法新社首尔11日电） 北韩国营媒体今天报导，北韩将自今年开始为军队配备新的240毫米口径多管火箭发射器，军队的炮兵作战能力正出现「重大变化」。

北韩中央通信社（KCNA）报导，领导人金正恩昨天视察经「技术更新」的火箭系统实弹测试。

分析家说，拥有核武的北韩可能正在测试并提高火炮与巡弋飞弹的产量，之后将运至俄罗斯以用在乌克兰战场。

平壤当局今年2月表示，已为240毫米口径多管火箭发射器研发新的控制系统，将为防御能力带来「质变」；北韩上月也试射新的炮弹。

北韩中央通信社今天提到，更新后的火箭发射器将「自2024年到2026年部署到北韩人民军部队，以汰换（其他）装备」。

南韩国防部向法新社表示，无法证实北韩昨天是否有试射行动。平壤当局则说，8枚炮弹「击中目标，强烈证明更新版240毫米多管火箭发射器系统的优势与破坏力」。

北韩国营媒体发布的照片显示，金正恩在视察火箭发射器及系统实弹测试期间和军方官员交谈；报导补充说，这些测试也证明「多管火箭发射器的可控炮弹」的威力。

北韩中央通信社还提到，金正恩讨论了将新的火箭发射器系统与炮弹产量提高到「最高程度」的方法。

报导称「我军炮兵作战能力的提升很快会出现重大变化」，但没有提供细节。