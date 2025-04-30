The Swiss voice in the world since 1935
登录

北韩新舰崔贤号首试武器系统 金正恩下令配备核武

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社首尔30日电） 北韩官方媒体今天报导，北韩领导人金正恩已下令采取行动，加快为海军舰艇配备核武。

北韩中央通信社（KCNA）报导，北韩最新驱逐舰「崔贤号」（Choe Hyon）进行两天武器测试，金正恩在首日监督时发出这道指令。

北韩中央通信社报导：「领导人说，现在是时候做出负责任的抉择，加速海军核武军备，以保卫国家和海洋主权免受当前和未来的威胁，他并提出实现此一目标的各种任务。」

北韩官媒在26日报导「崔贤号」下水时发布的照片显示，金正恩在女儿金朱爱（Kim Ju Ae）陪同下出席仪式。许多专家认为，金朱爱是金正恩可能的接班人。

北韩中央通信社指出，这艘军舰是以已故的北韩抗日战士崔贤（Choe Hyon）名字命名，是一艘5000吨级的驱逐舰，花费超过一年时间建造。

综合路透社与法新社报导，从船体规模来看，专家认为这艘军舰可配备舰对地和舰对空飞弹。专门观察北韩动向的「北韩新闻」（NK News）报导，这艘军舰「可能配备短程战术核弹」。

北韩中央通信社指出，这艘驱逐舰「4月28日进行超音速巡弋飞弹、战略巡弋飞弹、防空飞弹和127毫米舰载自动炮试射」。

北韩中央通信社又说：「4月29日，进行舰对舰战术导向武器、各种舰载自动炮、烟雾和电子干扰枪炮试射。」

北韩一再自称是「不可逆转的」核武国家，也常谴责美国与南韩联合军演是在预演入侵行动。（译者：纪锦玲)

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

参与讨论
8
11 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团