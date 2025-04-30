北韩新舰崔贤号首试武器系统 金正恩下令配备核武

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（法新社首尔30日电） 北韩官方媒体今天报导，北韩领导人金正恩已下令采取行动，加快为海军舰艇配备核武。

北韩中央通信社（KCNA）报导，北韩最新驱逐舰「崔贤号」（Choe Hyon）进行两天武器测试，金正恩在首日监督时发出这道指令。

北韩中央通信社报导：「领导人说，现在是时候做出负责任的抉择，加速海军核武军备，以保卫国家和海洋主权免受当前和未来的威胁，他并提出实现此一目标的各种任务。」

北韩官媒在26日报导「崔贤号」下水时发布的照片显示，金正恩在女儿金朱爱（Kim Ju Ae）陪同下出席仪式。许多专家认为，金朱爱是金正恩可能的接班人。

北韩中央通信社指出，这艘军舰是以已故的北韩抗日战士崔贤（Choe Hyon）名字命名，是一艘5000吨级的驱逐舰，花费超过一年时间建造。

综合路透社与法新社报导，从船体规模来看，专家认为这艘军舰可配备舰对地和舰对空飞弹。专门观察北韩动向的「北韩新闻」（NK News）报导，这艘军舰「可能配备短程战术核弹」。

北韩中央通信社指出，这艘驱逐舰「4月28日进行超音速巡弋飞弹、战略巡弋飞弹、防空飞弹和127毫米舰载自动炮试射」。

北韩中央通信社又说：「4月29日，进行舰对舰战术导向武器、各种舰载自动炮、烟雾和电子干扰枪炮试射。」

北韩一再自称是「不可逆转的」核武国家，也常谴责美国与南韩联合军演是在预演入侵行动。（译者：纪锦玲)