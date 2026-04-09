北韩连续三天密集军演 专家：对南韩强硬立场未变

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（法新社首尔9日电） 北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩本周连续三天测试多种武器系统，包括弹道飞弹与集束炸弹等。专家分析，密集武器测试显示北韩对南韩强硬立场不变。

KCNA指出，测试项目还包括机动式短程防空飞弹系统。

根据报导，这些测试于6日、7日和8日进行，属于北韩定期研发与升级武器系统的一环。

南韩军方稍早表示，北韩昨天分两轮发射多枚短程弹道飞弹，并于7日发射一枚「不明飞行物」。

根据KCNA，这次演习「证实搭载集束弹头的地对地战术弹道飞弹『火星炮-11甲型（Hwasongpho-11 Ka）』，可将覆盖6.5至7公顷范围内的任何目标化为灰烬」。

集束弹药会在大范围内散布数十枚、甚至数百枚小型子弹药，因对平民构成风险而备受争议。

另外受测试的还包括一套「电磁武器系统」以及「碳纤维假弹散布装置」，KCNA称其为「具有战略性质的特殊资产」。

报导指出，这次发射也使用「低成本材料」，以检验发动机的「最大负荷能力」。

南韩军方表示，北韩昨天第二轮发射的一枚短程飞弹飞行距离超过700公里。

在此之前，北韩已朝东海（日本海）方向发射多枚短程弹道飞弹，飞行距离约240公里。

报导未提及北韩领导人金正恩是否出席了这些活动。

官方媒体目前尚未公布发射照片。

这是北韩今年已知第4与第5次弹道飞弹试射。分析人士认为，这次试射是平壤向首尔传达讯息，即使南韩多次释出善意，北韩对南韩强硬立场依然不变。（编译：徐睿承）