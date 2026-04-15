北韩重申不放弃核武 批日本外交蓝皮书挑衅主权

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（法新社首尔14日电） 北韩今天指控日本「严重挑衅」、「侵犯主权」，强调其核武发展路线不可逆转，也不会放弃。

日本外务省上周发布年度「外交蓝皮书」阐述官方立场，重申反对北韩拥有核武。

日本与北韩并未建立正式外交关系，北韩经常批评日本过去在朝鲜半岛的殖民统治，不过此时期已随第二次世界大战结束而告终。

北韩中央通信社（Korean Central News Agency）引述未具名外交部官员声明指出，上述立场是对「我们神圣国家主权、安全利益与发展权利的严重挑衅」。

声明中表示，北韩「强化国防能力的措施…属于自卫权一部分」，指责日本蓝皮书「充斥典型流氓式逻辑与荒谬」。

北韩坚持不放弃核武军火，称其发展路径「不可逆转」，矢言持续强化相关能力。

日本在蓝皮书中，亦对北韩以兵力与弹药支援俄罗斯攻击乌克兰感到忧心。

日本在文件中也调整对中国的描述，10年来首度将中国称为「重要邻国」，而非「最重要的两国间关系之一」。

日本此举反映日中关系持续恶化。去年11月，日本首相高市早苗曾表示，若「台湾有事」伴随对方使用武力的情况，有可能构成日本能行使集体自卫权的「存亡危机事态」。