半只考鸡40美元 纽约1新开餐厅引发外食费用论战

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（法新社纽约26日电） 伊维尔纳（Hugo Hivernat）所开的餐厅才开业几天，就因为半只烤鸡标价40美元（约新台币1260元），卷入纽约生活成本高昂的口水战。

对一些人而言，这个价格凸显在号称美食之都的纽约，外食已变得难以负担。不过，伊维尔纳强调，营运开销居高不下，利润几乎所剩无几。

伊维尔纳在位于布鲁克林时尚街区、木地板的小餐厅Gigi’s告诉法新社：「在这种物价通膨危机面前，我们根本毫无还手之力。」

他说：「也许有人觉得我们卖40美元的烤鸡，周末就能开着保时捷去汉普顿（Hamptons,纽约地区有钱人的海滩度假胜地）度假，但其实我们跟这里的大多数人一样。」

生活成本已成为美国各地恼人的问题，纽约情况尤其严重。左派市长曼达尼（Zohran Mamdani）正是凭藉打击这个问题的承诺，赢得多数选票。

纽约的餐厅同样逃不过通膨冲击，从营运成本到批发食材价格都大幅上涨。

根据纽约州财政监管机构今年2月发布的报告，纽约市餐饮价格在截至2023年的10年内，上涨43.6%，高于全美平均的42.8%。

伊维尔纳说：「大家对餐厅的东西该卖多少钱都很有意见，但对真正的成本却毫无概念。」

36岁的伊维尔纳本月在开设Gigi’s前，曾共同经营过巴黎与纽约知名的Fulgurances餐厅。他表示，自己的定价与业界标准一致。

他解释，一道40美元的半鸡，有25%花在原物料上，包括来自纽约州北部的优质鸡肉，其余则用于房租、帐单、薪水及其他杂支。

伊维尔纳说，剩下的利润只能拿来偿还开店时累积的50万美元债务。