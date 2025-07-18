华尔街日报揭寄不雅信给性犯罪富豪艾普斯坦 川普扬言提告

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（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普今天扬言对「华尔街日报」（WSJ）提告，原因是华尔街日报刊登一则报导说，性犯罪富豪艾普斯坦生前曾收到来自川普的不雅信，川普驳斥这是不实报导。

「华尔街日报」报导指出，英国社交名媛麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）将艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2003年的50岁生日收到的祝贺信函集结成册，其中包括一封有川普签名的信。「华尔街日报」记者称检视过这封信，但没有刊登影像。

据称这封信的内容就像其他收藏的信件一样不雅，当中有几行用打字机打出来的文字，外面的粗线条是一个裸女的轮廓，看起来是用手画的。

「华尔街日报」报导说：「这位后来当上总统的人在她的腰部下方签了一个弯弯曲曲的Donald（唐纳，川普名），模仿阴毛的样子。信的结尾是『生日快乐，愿每一天都是另一个美好的秘密』。」

川普否认自己写过这封信或画这个图，他告诉「华尔街日报」：「这不是我写的。这是假的。」

他说：「我这辈子从没画过图。我不画女人的画。这不是我的用语，也不是我的字。」

川普还在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文写道，他和白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）已直接告诉「华尔街日报」总编辑「这封信是假的」。

他说：「他们反正就是要编造一个不实、恶意且诽谤性的报导。」

他还说，他很快就会对「华尔街日报」、新闻集团（News Corp.）以及媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）提告，「新闻界必须学会诚实，不要依赖那些可能根本不存在的消息来源」。