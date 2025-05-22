华府犹太博物馆枪击2死 德法英表态谴责暴力

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（法新社华盛顿22日电） 华府昨晚发生枪击事件，两名以色列驻美国大使馆人员身亡，德国总理梅尔茨及外交部长瓦德福、法国外长巴霍与英国外交大臣拉米均发声谴责反犹太暴力行为。

华府西北区的首都犹太博物馆（Capital Jewish Museum）外昨晚惊传枪响，造成两名以色列驻美大使馆人员丧命，已落网的嫌犯拘留期间曾高喊「解放巴勒斯坦」。警方表示，嫌犯是来自芝加哥的30岁男子罗德里格斯（Elias Rodriguez）。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）今天谴责这起枪击是「卑劣行径」。

梅尔茨在社群媒体X发文表示，自己以「最强烈措辞」谴责这起攻击，并说「目前我们必须假设存在反犹太主义动机」。

德国外长瓦德福（Johann Wadephul）也表达深感「震惊」，并在他的X帐号谴责这起枪击是「阴险」行为。

瓦德福说：「没有任何理由可为反犹太主义暴力辩解。」

法国外长巴霍（Jean-Noel Barrot）今天谴责枪击事件是「令人憎恶的反犹太野蛮行为」。

巴霍在X平台用英文发文写道：「这样的暴力毫无正当性。」

英国外交大臣拉米（David Lammy）今天称自己「非常震惊」，并在X平台指出：「我们谴责这项骇人听闻的反犹太主义罪行。在这个令人极不愉快的时刻，我们心系受害者、他们的家人和同事。」