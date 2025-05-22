The Swiss voice in the world since 1935
登录

华府犹太博物馆枪击2死 德法英表态谴责暴力

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿22日电） 华府昨晚发生枪击事件，两名以色列驻美国大使馆人员身亡，德国总理梅尔茨及外交部长瓦德福、法国外长巴霍与英国外交大臣拉米均发声谴责反犹太暴力行为。

华府西北区的首都犹太博物馆（Capital Jewish Museum）外昨晚惊传枪响，造成两名以色列驻美大使馆人员丧命，已落网的嫌犯拘留期间曾高喊「解放巴勒斯坦」。警方表示，嫌犯是来自芝加哥的30岁男子罗德里格斯（Elias Rodriguez）。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）今天谴责这起枪击是「卑劣行径」。

梅尔茨在社群媒体X发文表示，自己以「最强烈措辞」谴责这起攻击，并说「目前我们必须假设存在反犹太主义动机」。

德国外长瓦德福（Johann Wadephul）也表达深感「震惊」，并在他的X帐号谴责这起枪击是「阴险」行为。

瓦德福说：「没有任何理由可为反犹太主义暴力辩解。」

法国外长巴霍（Jean-Noel Barrot）今天谴责枪击事件是「令人憎恶的反犹太野蛮行为」。

巴霍在X平台用英文发文写道：「这样的暴力毫无正当性。」

英国外交大臣拉米（David Lammy）今天称自己「非常震惊」，并在X平台指出：「我们谴责这项骇人听闻的反犹太主义罪行。在这个令人极不愉快的时刻，我们心系受害者、他们的家人和同事。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
6
7 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
25
35 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
14
15 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团