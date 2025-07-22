华府称印尼将调降关税 松绑关键矿物出口限制

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（法新社华盛顿22日电） 美国白宫今天表示，美国与印尼达成的关税协议，将放宽印尼对美国的关键矿产出口限制；总统川普（Donald Trump）称这对企业而言是「巨大胜利」。

这项协议是在上周率先宣布，值得注意的是美国扬言对印尼销美商品课徵的关税，从32%降低至19%。

然而，美国一名官员今天向媒体表示，被视为规避其他地方较高关税而转运的商品，将被徵收40%的关税。

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「双方同意，印尼将对美国工业与科技产品及农产品开放市场，取消他们99%的关税壁垒。」

川普又说，「印尼将向美国供应他们宝贵的关键矿产」，并签署协议购买波音（Boeing）飞机、美国农业与能源产品。

印尼是铜、钴与镍等矿物的主要生产国。

白宫发布的另一则联合声明指出，除了印尼将面临的19%较低关税外，在美国无法取得的某些商品，也可能享有更低的关税。

联合声明又指出：「印尼将取消对美国出口工业大宗商品的限制，包括关键矿产等。」

这名不愿具名的美国官员说，同时，印尼将取消对资料流通课徵关税。这名官员称这项关税是对美国企业的「收入掠夺」。

印尼也将取消对美国进口商品实施的装运前检验或验证要求，并同意接受美国联邦机动车辆安全标准。

联合声明提到，两国将在接下来几周内签署正式协议。