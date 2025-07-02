南方共同市场峰会登场 关注与欧盟自贸协定命运

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（法新社布宜诺斯艾利斯2日电） 在南方共同市场本周高峰会中，集团与欧洲联盟间贸易协议的命运将成为焦点。法国正试图挡下这项自由贸易协定。

欧盟去年12月与阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭等南方共同市场（Mercosur）创始成员国达成协议，允许欧盟向南美销售更多汽车、机器和药品。作为交换，布鲁塞尔同意从南美进口更多肉类、糖、稻米和大豆。

尽管这项协议获得德国、西班牙、葡萄牙等国支持，法国却予以强硬反对。法国农民担心来自较低度监管的拉丁美洲农民的削价竞争。

阿根廷天主教大学（Pontifical Catholic University of Argentina）国际研究中心主任莱瓦吉（Ariel Gonzalez Levaggi）说，「现在球在欧洲手里」，但布鲁塞尔不太愿意继续推动，主因法国反对。

支持这项协议的欧盟与南美洲人士原本冀望，在美国祭出惩罚性关税下，大西洋两岸出口商可藉此取得销售产品的新管道，从而让协议重现生机。

阿根廷国家科学及科技研究委员会（CONICET）研究员卢比欧洛（Florencia Rubiolo）表示，这项协议获得批准将符合南方共同市场所有成员国的战略利益，无论是对单一国家或整个集团而言。

她认为这也可以向阿根廷自由主义派总统米雷伊（Javier Milei）展现出做为南方共同市场一员的价值。米雷伊政府曾指责南方共同市场约束成员国不得单独与他国达成贸易协议。

米雷伊正致力与美国达成自由贸易协定。他曾表示，为了与华府达成协议，有必要的话会退出南方共同市场。