南法野火肆虐 马赛机场关闭、列车停驶

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（法新社马赛8日电） 法国内政部部长荷泰佑（Bruno Retailleau）表示，今天发生在南法的一场野火，迫使马赛机场关闭、铁路交通中断，且火势目前尚未全面获得控制。

法国南部近日来多处森林大火肆虐。历经一波热浪后，火势在强风及干燥植被助长下迅速蔓延，包括今天发生在法国第2大城马赛以北的野火。

荷泰佑今晚访视当地消防人员时表示，若风势如预期减弱，大火应该能在夜里被控制住。

科学家指出，人为引发的气候变迁正在增加极端高温的强度、持续时间和发生频率，而这样的高温会助长森林大火。

消防人员说，这场火势起火点是马赛以北佩纳－米哈波（Pennes-Mirabeau）地区一辆开往机场的车辆，截至今晚已经延烧700公顷土地。

马赛普罗旺斯机场（Marseille Provence Airport）发言人指出，大火造成的浓烟直窜天际，导致机场在中午过后关闭跑道。

这名发言人后来表示，机场会在晚间9时30分左右部分恢复开放，并表示有54个航班被取消，另有14个航班改道。

铁路交通方面，法国国家铁路公司（SNCF）的网站显示，有十几班进出马赛的列车班次遭取消。

法国国家铁路公司指出，往返马赛的铁路交通明天仍会「受到严重影响」。

荷泰佑表示，已有400人被疏散、63栋房屋受损，约12栋房屋被烧毁。他还说，约有100人受到轻伤，包括紧急救援人员。

马赛普罗旺斯机场是法国第4大机场，仅次于巴黎近郊的戴高乐机场（Charles-de-Gaulle Airport）、欧利机场（Paris Orly Airport）及尼斯机场（Nice Airport）。