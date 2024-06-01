南非国会选举执政党失绝对多数 须求联合组阁

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（法新社约翰尼斯堡1日电） 在南非国会大选85%以上选票已开出之下，执政党得票率跌到41.12%，笃定失去30年来把持的绝对多数，在野各党则争相设定筹组执政联盟的条件。

目前看来，南非执政党「非洲民族议会」（African National Congress，ANC）得票率较2019年上届国会选举的57.5%大跌。

自从南非解放运动领袖暨前总统曼德拉（Nelson Mandela）1994年带领国家摆脱白人少数统治走向民主后，他曾领导的非洲民族议会便执政至今，如今这个政党将失去30年来握有的国会绝对多数，对南非来说是历史转折点。

非洲民族议会现在几乎肯定必须寻找结盟伙伴，以获得足够支持来指定总统及组成政府。

非洲民族议会副秘书长莫科亚尼（Nomvula Mokonyane）告诉法新社：「我们甚至从选前就持续与各方讨论。」她说，在选举最终结果公布后，党内决策组织将确定前行方向，「一切都必须基于原则，而不是出于走投无路」。

即将卸任的非洲民族议会籍国会议员、曼德拉的孙子曼拉（Mandla）对法新社透露，由于最大在野党「民主联盟」（Democratic Alliance，DA）与他们「理念不同」，彼此要结盟太过困难。

民主联盟的白人党魁史汀胡辛（John Steenhuisen）提出的自由市场民营化方案和结束「振兴黑人经济力」（black economic empowerment，BEE）政策各项计画的主张，与非洲民族议会的传统相悖。

曼拉还说，他们比较可能与两个激进左派政党「民族之矛」（uMkhonto we Sizwe，MK）和「经济自由阵线」（Economic Freedom Fighters，EFF）结为伙伴。两党各自领导人前总统朱玛（Jacob Zuma）和马雷玛（Julius Malema）都曾是非洲民族议会党员，但这也可能遇到非洲民族议会内部较温和派系抗拒。

分析家布伊森（Susan Booysen）指出，经济自由阵线的诉求被认为「太不按牌理出牌」且「难以预测」，而朱玛和南非现任总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）之间的嫌隙也大到难以弥合。

民族之矛的发言人似乎认同上述说法，他表示只要新政府仍是由拉玛佛沙领导，他们就不会与非洲民族议会进行协商。

这名发言人说，任何政党若想与民族之矛结盟执政，就要愿意修宪来实施彻底改革计画及赦免朱玛。朱玛因遭判处藐视法庭罪而被宣告没有参选国会议员资格。

「我们将让（前）总统朱玛重返国民议会（National Assembly），让他回到总统职位，就这么简单。」