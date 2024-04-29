南非大选即将到来 长年执政党恐失去多数席位

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（法新社约翰尼斯堡29日电） 南非将在下个月举行大选，可能为国内带来30年来最重大的政治变革，因为执政党「非洲民族议会」（ANC）恐将失去议会多数席位。

南非超过2700万选民已登记参加5月29日大选投票，准备选出新一届国民议会（National Assembly）议员，接着将由共400席的国民议会议员选出总统。

在南非已故反种族隔离指标人物曼德拉（Nelson Mandela）带头反抗白人少数统治后，他所属的「非洲民族议会」自1994年国内首次举行不分种族的民主大选以来，每次都在全国选举中轻松赢得50%以上选票。

但这种情况可能即将改变。

由于人们日益对「非洲民族议会」的执政感到失望，其民调表现并不乐观，批评者指出，「非洲民族议会」未能兑现许多承诺。

71岁的南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）27日为「非洲民族议会」辩护，称如今的南非「绝对比30年前好得多」。

他提及，南非在平等和受教育机会方面取得进步，展开旨在解决种族不平等的土地改革，还有进行房屋和医院的建设。

但当地失业率高达32%，犯罪率仍高得惊人，铁路、公路、港口及发电站等基础建设老化，拖累了南非这个非洲工业化程度最高的经济体，全国6200万人口还经常面临停水和停电问题。

根据世界银行（World Bank）资料，南非是世界上贫富差距最大的国家。

「非洲民族议会」还因一系列腐败丑闻名誉受损，2021年地方选举得票率首次未过半，跌破具象徵性意义的50%门槛。

民调机构易普索（Ipsos）上周公布的民调显示，「非洲民族议会」的支持度仅略高于40%。