南非酒吧枪击案 下修至9死

（法新社约翰尼斯堡21日电） 南非约翰尼斯堡郊外一间酒吧今天凌晨1时前遭大约12名身分不明的歹徒攻击并开枪，警方稍早称10人身亡，随后下修至9死，另有10人受伤。警方已展开缉凶行动。

这是南非本月发生的第2起大型枪击案，遇袭酒吧位于约翰尼斯堡西南方约40公里的金矿区贝克斯达尔镇（Bekkersdal）。

警方在声明中指出，攻击者分乘两辆车抵达，对酒吧顾客开枪，并于逃离现场途中随机扫射。

豪登省（Gauteng）警官凯卡纳（Fred Kekana）告诉南非广播公司（SABC）电视台，死者包括一名线上叫车服务的司机，当时他刚好在酒吧外。

南非是非洲最工业化的国家，该国深受组织犯罪网络带动的犯罪与贪腐问题困扰，枪击事件屡见不鲜，且经常是帮派暴力及非正规买卖交易者之间抢生意所致，使得南非成为全球谋杀率最高的国家之一。

本月6日，首都普勒托利亚附近的索尔斯维尔镇（Saulsville）才刚发生枪手闯入旅社做案事件，造成包括一名3岁儿童在内共12人死亡，警方说案发地点在违法卖酒。

许多南非人持有自卫枪枝执照，虽然拥枪法规相对严格，但非法枪枝依然普遍。

根据警方资料，今年4月至9月，南非平均每天有63人遭到杀害。多数死亡案件源于口角冲突，也有部分是抢劫和帮派暴力导致。