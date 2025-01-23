南韩公调处将案卷移送检方 建请起诉尹锡悦内乱滥权

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（法新社首尔24日电） 南韩公调处侦办总统尹锡悦去年12月初悍然宣布戒严所涉不法的案件移送检方，建议依涉犯内乱、滥权等，将现因遭国会弹劾而停职的尹锡悦提起公诉。

尹锡悦去年12月3日无预警宣布戒严引发南韩社会震荡。经51天调查后，公调处表示对尹锡悦的控罪为「主导一起内乱及滥权」。

公调处表示，他们将建请首尔中央地方检察厅「就涉犯包含主导内乱在内的犯行，对现任总统尹锡悦提起公诉」，指控尹锡悦去年12月3日「与前国防部长及部分军方司令共谋犯行」。

尹锡悦因遭国会通过弹劾案目前遭停职，弹劾案正由宪法法院审理。公调处指控他「藉由宣布戒严，意图架空国家权力、破坏宪政秩序，从而煽惑动乱」。

根据南韩法律制度，犯嫌「尹锡悦总统」的案卷现移送给检察官，检方有11天时间来决定是否起诉，让案件进入刑事审判。

公调处表示，检方已顺应他们移送案件之请。

尹锡悦15日清晨被依内乱罪逮捕，成为南韩史上首位涉犯刑案被捕的在任总统。

尹锡悦悍然宣布戒严让南韩陷入政治动乱，戒严也因国会迅速通过否决，仅维持短短不到5小时便遭撤销。国会后来表决通过弹劾尹锡悦，迫使他停职并交由宪法法院审理。

尹锡悦被逮捕后始终拒绝公调处讯问。