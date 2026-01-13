南韩统一部：金正恩维安工作负责人完成更替

（法新社首尔13日电） 南韩今天指出，北韩领导人金正恩已经更换3个主管他人身安全维护工作的国家机构负责人。这是这位独裁者可能日益忧心暗杀阴谋的迹象。

负责处理对平壤关系的南韩统一部指出，3个主管金正恩安全工作的国家机构，其负责人已经完成更替。

统一部指出，去年10月北韩举行阅兵式时发现相关人事异动。

韩联社报导，北韩劳动党中央委员会护卫处处长、国务委员会警卫局局长、护卫司令部司令都进行人事调整，但相关调整的具体时间和原因尚不明确。

专家指出，尤其负责防御无人机或电子攻击的护卫司令出现人事变动，可能与金正恩决定派兵支援俄罗斯在乌克兰的战争有关。

韩国统一研究院（Korea Institute for National Unification）分析师洪?（Hong Min，音译）告诉法新社：「从2024年10月金正恩派遣北韩军队赴俄罗斯后，就发现金正恩的维安模式出现变化。」

他同时表示：「由于（对俄罗斯的）部署引发国际高度关注，金正恩可能评估恐有乌克兰人参与的刺杀行动。」

南韩情报机构此前也曾表示，北韩出于对金正恩遭遇刺杀风险的考量而提升警卫警戒级别。

分析家表示，本月美国抓捕时任委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）的行动也很可能升高平壤的安全顾虑。

北韩领导层一直指控华府意图推翻其政权，长期忧心会发生类似的所谓「斩首行动」。对他们而言，美军那场行动犹如噩梦场景。